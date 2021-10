Bambino rapito a Padova, ritrovato il furgone

PADOVA - Ritrovato il furgone utilizzato per il rapimento del bambino di 5 anni due giorni fa a Padova.

Il mezzo è stato trovato ieri sera alle ore 22.30 circa, da parte di una pattuglia della stazione Carabinieri di Limena (Padova) nella periferia nord del capoluogo.



I militari hanno rintracciato il Mercedes Vito di colore nero, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza al momento della fuga.



Il mezzo era stato lasciato in via Martin Piva. È stato trasferito in un'area protetta per l'esecuzione dei rilievi tecnici.

