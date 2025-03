Bambino morto schiacciato dalla madre adottiva: si era seduta sopra di lui per punizione

STATI UNITI - Quello che inizialmente sembrava essere un gesto da parte della madre adottiva per punire il bambino, per un comportamento indesiderato, si è tragicamente trasformato in un omicidio. La donna che pesa oltre 140 chili, è stata condannata a sei anni di prigione per aver causato la morte del bambino di 10 anni, a cui era stata affidata solo un mese prima, sedensoi sopra di lui fino a soffocarlo.



Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il drammatico evento è avvenuto in Indiana (Usa) nell’aprile 2024. Il bambino che aveva recentemente iniziato a vivere con la madre adottiva era scappato da casa e si era rifugiato dal vicino. Quando la donna lo ha raggiunto e lo ha fatto rientrare ha iniziato a gettarsi a terra nel prato davanti alla casa e la madre adottiva si è seduta sul suo corpo per farlo stare fermo mentre lui urlava. Le sue urla e i suo lamenti si sono trasformati in silenzio quando la donna, convinta che il bambino stesse solo fingendo, ha continuato a sedersi su di lui. Solo quando il bambino ha cessato di muoversi e urlare la donna si è resa conto della gravità della situazione e ha chiesto aiuto. Con l'angoscia che cresceva, ha ordinato a uno degli altri figli di chiamare il 911.



Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto del bambino in ospedale, le sue condizioni erano troppo gravi. Due giorni dopo è morto, come riporta Fox News. Le registrazioni della telecamera di sicurezza della casa mostrano chiaramente la scena drammatica. La madre adottiva, all’arrivo dei soccorsi, era visibilmente sconvolta. La comunità locale e le autorità hanno espresso shock e dolore per quanto accaduto. La donna è stata accusata di omicidio e condannata a sei anni di prigione.