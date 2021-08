Bambino morto in piscina, cinque indagati

PADOVA - Sono cinque gli avvisi di garanzia, con l'ipotesi di omicidio colposo, emessi dalla Procura di Padova per la morte del bambino di 6 anni annegato in una piscina comunale, a San Pietro in Gu, in provoincia di Padova.

Ad accorgersi del piccolo, riverso pancia in giù in una vasca di un metro e 20 d'altezza, era stata una bagnina dell'impianto, probabilmente diversi minuti dopo l'incidente. Tra gli indagati, ci sono anche i genitori del bimbo.

