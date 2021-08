Bambino morto in ospedale a 5 anni: la regione invia gli ispettori

VENEZIA - La regione Veneto invierà i propri ispettori negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. Si tratta delle strutture che hanno accolto il piccolo Giacomo Lionello, 5 anni, morto dopo una serie di visite per problemi respiratori.

Il bambino è morto ieri, mentre oggi, martedì, la notizia dell'ispezione è stata annunciata dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.



Le verifiche saranno trasferite all'autorità giudiziaria che opererà di conseguenza. Il bambino era stato dapprima ricoverato e poi dimesso dall'ospedale di Adria per una gastroenterite.

Perdurando il malessere, i genitori lo hanno portato al nosocomio di Chioggia dove ha accusato due arresti cardiocircolatori. Infine il ricovero in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova dove è deceduto ieri mattina alle 7.