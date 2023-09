Bambino di un anno muore all’asilo per overdose di Fentanyl

La scorsa settimana un bambino di solo un anno è morto in un asilo del Bronx, New York.

La polizia della città ha confermato oggi che la causa della morte sarebbe un’overdose da Fentanyl, precisando che un chilo di questa sostanza era nascosta sotto il materassino dove dormiva il piccolo per il riposino pomeridiano. Altri tre bambini sono stati ricoverati in ospedale, a cui è stato somministrato un medicinale per bloccare l’overdose da oppiacei. Secondo le ricostruzioni della vicenda, i bambini si sarebbero intossicati inalando la sostanza. Nella struttura sono state ritrovate anche le “presse” per impacchettarla.

La polizia ha arrestato la titolare dell’asilo e il cugino di suo marito, che affittava una stanza nella casa che ospitava l’asilo. I due saranno incriminati per possesso e spaccio i droga ed omicidio. Ancora ricercato invece il marito della titolare che, come dimostrato dalle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza, quando i bambini hanno iniziato a stare male ha portato via dall’asilo diverse buste dell'oppiaceo.

Intanto è sorta una polemica sul fatto che l’asilo fosse uno dei 6mila “day care” casalinghi con autorizzazione ad operare da parte del comune di New York. L’asilo aveva superato un’ispezione a sorpresa proprio questo settembre ma, ha commentato l’assessore alla Sanità della città: “I miei ispettori non sono addestrati a cercare Fentanyl, ma forse dobbiamo iniziare a farlo”.