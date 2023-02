Bambino di 7 anni muore sbranato dai suoi rottweiler

USA – Un’orda di 4 cani, due rottweiler e due meticci si è avventata su un bimbo di 7 anni, uccidendolo. Il drammatico episodio risale a pochi giorni fa, è avvenuto nella zona di Fort Holme nello stato di Idaho, negli Stati Uniti e le cause dell’accaduto non sono ancora state chiarite. Va infatti precisato che i quattro animali erano i cani di famiglia, che fino a poco prima si erano sempre comportati come dei mansueti animali da compagnia.



La sfortunata famiglia Islas, che ha vissuto questo traumatico lutto con la perdita del piccolo Kelan, deve confrontarsi con un secondo dramma. La signora Emily, mamma del bimbo, appena si è resa conto di quando stava succedendo fuori dalla roulotte, in cui vivevano, è intervenuta per fare scudo con il suo corpo al figlioletto: oltre a non riuscire nell’intento di salvare il piccolo, la donna ora versa in gravissime condizioni al Centro medico "Portneuf".



I quattro cani sono stati soppressi dalle autorità ma è auspicabile che si indaghi sulle ragioni che hanno portato degli animali inoffensivi ad agire con tale violenza. Doveroso precisare che i rottweiler, a lungo e ingiustamente considerati pericolosi, tra le razze canine, da tempo sono stati "riabilitati" e svolgono anche ruoli di cane da soccorso: a riprova che a fare la differenza è l'indole del conduttore e non dell'animale.