Bambino di 6 anni sbranato da un pitbull: inutile il trasporto in ospedale

North Port, Florida - Un bambino di soli 6 anni è stato attaccato e ucciso da un cane pitbull. La notizia è stata confermata dalla polizia locale, che ha comunicato i dettagli dell'incidente.



L'aggressione mortale è avvenuta all'interno della casa del bambino, dove il cane, un pitbull di 3 anni, lo ha attaccato nella parte superiore del corpo. "Il piccolo è purtroppo deceduto presso il Tampa General Hospital a causa delle gravi ferite riportate", ha dichiarato la polizia in un post su Facebook. "Le lesioni coinvolgevano la parte superiore del busto".



Le forze dell'ordine hanno immediatamente preso iniziativa per cercare di salvare la vita del bambino, trasportandolo in elicottero presso il Sarasota Memorial Hospital, dove sono state effettuate operazioni di soccorso. Una volta che il suo stato di salute si è stabilizzato, il piccolo è stato trasferito d'urgenza al Tampa General Hospital per ulteriori cure.



Il cane, un pitbull di razza mista, è stato sequestrato dalle autorità e affidato alle cure dei servizi per animali della contea di Sarasota. "La razza del cane di 3 anni è considerata un mix di pitbull", ha affermato la polizia in una dichiarazione ufficiale. "Non risultano precedenti incidenti riguardanti il comportamento dell'animale di cui siamo a conoscenza".



L'intera comunità di North Port è rimasta scioccata e addolorata da questa tragica perdita. Il capo della polizia, Todd Garrison, ha espresso il suo dolore e le sue condoglianze ai familiari del bambino. "Come padre e proprietario di animali domestici, so che questa è una delle peggiori tragedie che si possano immaginare", ha affermato Garrison in una nota.



L'incidente ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle razze canine considerate aggressive. Molti si chiedono se sia necessario rivedere le norme e le misure di sicurezza per evitare tragedie simili in futuro. Nel frattempo, la comunità di North Port si unisce nel cordoglio per la perdita di questo giovane e promettente bambino, colpito in modo così drammatico e improvviso.