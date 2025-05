Bambino di 6 anni investito da un'auto: è grave

VICENZA - Un grave incidente ha coinvolto un bambino di soli 6 anni oggi intorno alle ore 13 a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. Il piccolo è stato investito da un’auto e, a causa dell’impatto, è stato sbalzato per diversi metri sulla carreggiata.



Sul posto è intervenuto immediatamente il Suem 118 da Bassano del Grappa, che ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero di Treviso Emergenza. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche del bambino.

