Bambino di 3 anni muore dopo giorni di agonia: genitore sotto indagine per omicidio

BRUNICO (BOLZANO) – Un bambino di tre anni è morto il 26 dicembre scorso presso l’ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato tre giorni prima in condizioni disperate. I Carabinieri di Brunico erano intervenuti il 23 dicembre presso l'abitazione del piccolo, constatando immediatamente la gravità della situazione. Il personale sanitario aveva riscontrato numerosi lividi ed ematomi sul corpo del minore, ipotizzando che potesse essere stato vittima di maltrattamenti. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario aggravato da presunti maltrattamenti, iscrivendo uno dei genitori, presente al momento del soccorso, nel registro degli indagati. L’autopsia, svolta il 30 dicembre, non ha ancora fornito risultati definitivi, con la patologa incaricata che si riserva di presentare le proprie conclusioni entro 60 giorni. I primi esami, tuttavia, non hanno escluso la possibilità di un atto doloso.