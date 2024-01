Bambino di 3 anni ferito gravemente ad una mano a Venezia

VENEZIA - Un bambino veneziano di 3 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano, nel popmeriggio, mentre si trovava a bordo del "People Mover", il treno a cremagliera sopraelevato che congiunge Piazzale Roma all'isola del Tronchetto, alle porte del centro storico lagunare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e i sanitari del Suem 118, che hanno prelevato il piccolo per portarlo in elicottero all'ospedale di Padova, dove sarà operato. Il bambino era sul mezzo che stava viaggiando in direzione del Tronchetto. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.