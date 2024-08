Bambino di 11 anni ucciso a coltellate mentre giocava a calcio

SPAGNA - Un evento tragico e sconvolgente ha scosso la piccola comunità di Mocejón, in provincia di Toledo, Spagna. Domenica mattina, 18 agosto, un uomo con il volto coperto da un fazzoletto ha fatto irruzione nel centro sportivo "Ángel Tardío", compiendo un atto di violenza inaudita: ha accoltellato a morte un bambino di soli 11 anni. Il giovane, che stava giocando a calcio con alcuni coetanei, è stato brutalmente aggredito dall'uomo, il quale lo ha colpito ripetutamente con un coltello.



L'assassino si è poi dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce. La scena, che si è consumata sotto gli occhi attoniti dei presenti, ha lasciato tutti senza parole, mentre i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il bambino era già in arresto cardiocircolatorio quando i sanitari sono arrivati. Il dolore per la perdita di una giovane vita, in circostanze così orribili, ha profondamente colpito la comunità locale e non solo.



Secondo quanto riferito dal quotidiano ABC, l'aggressore sarebbe fuggito a bordo di una vecchia Ford Mondeo grigia. Le forze dell'ordine hanno immediatamente lanciato una massiccia operazione di ricerca, coinvolgendo numerose pattuglie della Guardia Civile. L'intera area è stata perquisita e sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo, che potrebbero fornire elementi utili per identificare il veicolo e, si spera, risalire all'identità dell'assassino. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'indagine in corso, né sono emerse informazioni riguardanti le motivazioni che potrebbero aver spinto l'uomo a compiere un gesto così efferato. La comunità di Mocejón è in stato di shock, mentre si cerca di fare chiarezza su una vicenda che lascia più domande che risposte.