Bambino di 10 anni inciampa nella lavastoviglie aperta e rimane infilzato da un coltello da cucina

AUSTRALIA - Paura e apprensione per un bambino di dieci anni vittima di un tragico incidente domestico. Il bambino stava stava giocando in casa, come ogni altro giorno, quando è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto sulla lavastoviglie aperta in casa. E’ successo a Mandurah, in Australia Occidentale.



Mentre correva tra le stanze, il bambino non si è accorto che lo sportello della lavastoviglie era stato lasciato aperto, un dettaglio apparentemente insignificante che ha causato un tragico incidente. Inciampando, il bimbo è caduto di schiena sull'elettrodomestico, al cui interno erano già presenti delle stoviglie, tra cui un grosso coltello da cucina. Con la lama rivolta verso l'alto, il coltello si è conficcato nella schiena del bambino, provocandogli ferite gravissime.



I medici, intervenuti prontamente, hanno rivelato che la lama era arrivata molto vicino alla spina dorsale, e solo per pochi millimetri non ha rischiato una paralisi permanente. Il pericolo era estremo: il coltello avrebbe potuto danneggiare in modo irreparabile il midollo spinale. Fortunatamente, grazie alla rapidità dell'intervento chirurgico da parte dei medici del Perth Children's Hospital, il coltello è stato rimosso senza ulteriori danni e il bambino ha evitato le peggiori conseguenze.

La foto condivisa su Instagram dal Perth Children's Hospital