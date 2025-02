Bambini e ragazzini con le armi in mano alla Fiera di Verona

VERONA – Le immagini di minorenni con armi in mano alla Fiera delle Armi di Verona continua a suscitare preoccupazione. Nonostante le polemiche degli anni precedenti e le promesse di un intervento più rigoroso, la manifestazione ha visto ancora una volta la presenza di giovani che maneggiavano armi da fuoco, sollevando dubbi sull'efficacia dei controlli. Secondo i consiglieri regionali Renzo Masolo e Andrea Zanoni (Europa Verde) e Erika Baldin (Movimento 5 Stelle), l’organizzazione dell'evento non sembra essere all’altezza della situazione, lasciando che i minori possano facilmente entrare in contatto con armi pericolose. I tre esponenti politici, intervenendo in merito, hanno sottolineato la necessità di distanziarsi dalla “cultura delle armi” e hanno lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo maggiore attenzione e responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione della violenza.



"La politica non può ignorare la sua responsabilità di fronte alle nuove generazioni", dichiarano. "Non è possibile pensare a un Veneto di Pace accanto a un Veneto che consente a ragazzi e ragazze di sperimentare l'uso delle armi". Inoltre, i consiglieri hanno criticato il patrocinio della Regione Veneto all’evento, ricordando che già in passato avevano sollevato la questione. Oltre alla preoccupazione riguardo all'esposizione delle nuove generazioni alla violenza, i rappresentanti politici esprimono anche allarme per le recenti modifiche alle leggi sull'export di armi, che rischiano di rendere più opaco il processo di vendita e di aumentare i rischi legati alla diffusione di armamenti. Per questo motivo, i consiglieri hanno presentato una risoluzione contro il rafforzamento delle normative che permettono l’esportazione di armi.



FOTO: credit Laboratorio Autogestito Paratodəs