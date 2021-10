Bambini di 3 e 5 anni muoiono dopo aver mangiato frutti velenosi nel giardino della nonna

COLOMBIA - Credevano fossero mele e invece erano ahouai plant, frutti velenosissimi chiamati in Colombia “bola de toro” o “huevo de toro”. Fratello e sorella di cinque e tre anni sono morti dopo aver ingerito dei frutti velenosi raccolti da un albero nel giardino della nonna.

I due stavano giocando e probabilmente la nonna li aveva persi di vista quando si è consumata la tragedia. Inizialmente i piccoli stavano bene, ma dopo qualche ora hanno iniziato a vomitare e ad avere convulsioni. Portati in ospedale, non sono stati ricoverati perché non avevano l’assicurazione sanitaria idonea in quanto venivano dal Venezuela. E mentre i genitori cercavano aiuto i due bambini sono deceduti.

