Bambinaia priva di sensi soccorsa dai carabinieri: bimba di due anni lasciata sola

BRESSANONE (BOLZANO) - Intervento inusuale per due carabinieri di Bressanone, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno notato una donna priva di sensi distesa sul marciapiede in una zona centrale della città. Accanto a lei, una bambina di soli due anni appariva spaventata.

La donna, una 55enne incaricata di accudire la piccola, è stata accompagnata insieme alla bambina in caserma per verifiche. Portata poi al pronto soccorso, è emerso che la bambinaia aveva un tasso alcolemico superiore a 3 per mille. Per questo è stata denunciata per abbandono di minore e multata per ubriachezza.

La bambina è stata affidata alla madre, accorsa subito in caserma visibilmente scossa.