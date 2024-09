Bambina entra in classe e accoltella i compagni: tre gli studenti finiti in ospedale

REPUBBLICA CECA – Un grave episodio di violenza ha scosso una scuola a Domažlice, dove una tredicenne ha aggredito i compagni di classe con un coltello. La giovane, entrata in classe armata, ha ferito due studenti prima di essere fermata dall'intervento tempestivo dell'insegnante. Secondo quanto riportato, l'attacco è avvenuto durante una lezione in terza media, tra la prima e la seconda ora. I due alunni feriti, un ragazzo e una ragazza, sono stati soccorsi dai paramedici e, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita. Un terzo compagno è rimasto in stato di shock a causa dell'accaduto. La polizia è intervenuta prontamente e ha arrestato la giovane aggressore.



"Abbiamo arrestato la ragazza sospetta nel giro di pochi minuti", ha dichiarato la polizia locale tramite X (ex Twitter). L'incidente ha suscitato reazioni immediate anche a livello governativo. Il ministro dell'Istruzione Mikuláš Bek ha condannato fermamente l'accaduto, dichiarando che "la violenza in un ambiente scolastico è assolutamente inaccettabile" e ha assicurato che il governo è pronto a fornire tutto il supporto necessario alle autorità locali. Questo episodio ricorda un fatto simile avvenuto nel 2023, quando in una scuola secondaria di Třebíč un sedicenne aveva ferito una collaboratrice scolastica con un coltello.