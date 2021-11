Bambina di 7 anni muore nel sonno

RAGUSA - Si è spenta mentre dormiva, la notte tra il 3 e il 4 novembre, una bambina di 7 anni che viveva a Ragusa, in Sicilia. I genitori la mattina si sono accorti che la piccola non respirava e hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazione a causare il decesso è stato un rigurgito che ha bloccato le vie respiratorie. La piccola sarebbe morta per soffocamento. Sul corpo non verrà effettuata l’autopsia e il funerale è stato celebrato ieri, venerdì.

OT