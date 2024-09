Bambina di 4 anni perde la vita: dimenticata in auto con 40 gradi

L’8 settembre, a Buckeye in Arizona, una bambina di quattro anni ha perso la vita nell’auto della sua famiglia. La causa del decesso potrebbe essere il caldo: la bimba era infatti stata erroneamente dimenticata dai genitori per circa tre ore all’interno dell’abitacolo. Quest’ultimi, infatti, sono rientrati da una visita al parco intorno alle 14 di pomeriggio, e solo dopo alcune ore si sono accorti che in casa non era presente la bambina, tanto da gettarsi immediatamente a cercarla, per poi trovarla all’interno dell’auto.

I genitori hanno quindi chiamato i soccorsi, poi sono state eseguite delle manovre di rianimazione. La piccola è stata quindi trasportarla in ospedale priva di sensi, dove è stata dichiarata morta. Dopo attente indagini condotte dalla polizia è stato stabilito che la temperatura esterna al momento del decesso era di 40 °C, mentre quella all’interno dell’autovettura di 54°C. Secondo i dati di Kids and Car Safety, si tratta della 30esima morte infantile in un'auto surriscaldata negli Stati Uniti e la terza in Arizona, solo nell'anno 2024.