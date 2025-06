Bambina di 2 anni rischia l'annegamento in piscina

LIGNANO SABBIADORO - Un drammatico episodio si è verificato ieri, domenica 29 giugno, poco dopo le 12:30 a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove una bambina di 2 anni è stata colpita da una grave sindrome da annegamento mentre si trovava nella piscina di un residence in corso delle Nazioni.



La piccola, di origini dell’Est Europa, era in vacanza con i genitori quando, per cause ancora da chiarire, è finita in acqua ed è andata in difficoltà. La situazione è apparsa subito critica e l’allarme è stato lanciato dai familiari e da alcune persone presenti.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza del punto di primo intervento di Lignano, l’automedica proveniente da Latisana e l’elisoccorso regionale, attivato vista la gravità delle condizioni della bambina.



Dopo le prime manovre di rianimazione sul posto, la piccola è stata stabilizzata e trasferita in elicottero all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, centro di riferimento per casi pediatrici gravi. Le sue condizioni sono al momento riservate, ma al momento del trasporto risultava viva.