Bambina di 16 mesi muore di stenti, abbandonata 10 giorni a casa da sola mentre la mamma era in vacanza

Cleveland, Ohio - Una tragica storia ha scosso la comunità di Cleveland quando una bambina di soli 16 mesi è stata trovata morta nella sua casa. Jailyn, così si chiamava la piccola vittima, è stata lasciata incustodita per circa 10 giorni mentre la madre, Kristel Candelario, era partita per una vacanza senza preoccuparsi di assicurare le cure necessarie alla figlia.



Le indagini condotte dall'ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga hanno portato all'arresto di Kristel Candelario, 31 anni, che è stata accusata di omicidio. Non sono stati riscontrati segni evidenti di trauma sul corpo della bambina, ma l'autopsia ha rivelato che la causa del decesso è stata la mancanza di cure e la prolungata assenza di sorveglianza.



La madre della piccola Jailyn aveva deciso di partire per una vacanza tra Puerto Rico e Detroit, senza prendere le necessarie precauzioni per assicurare il benessere della figlia. Quando è tornata il 16 giugno, ha fatto una terribile scoperta: la sua bambina era morta a causa della disidratazione e della mancanza di cure essenziali durante la sua assenza.



La notizia ha scosso profondamente i vicini di casa, i quali erano molto affezionati alla piccola Jailyn e avevano spesso preso cura di lei. Una donna del vicinato ha riferito che la madre affidava la bambina alle cure della nonna: "La mamma voleva sempre uscire e l'ha lasciata spesso con sua nonna", ha dichiarato a WOIO, mostrando la preoccupazione e l'affetto che la comunità aveva per la bimba.



L'abbandono e la morte di Jailyn richiamano alla mente un'altra tragica vicenda, quella di Diana Pifferi, una bimba lasciata morire nella sua culletta dalla madre, Alessia Pifferi. Entrambe le storie sono segnate da una negligenza estrema da parte delle madri, che hanno messo a rischio la vita dei propri figli per soddisfare i loro desideri personali.

Le autorità locali hanno dichiarato che la madre sarà processata per omicidio e che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni irresponsabili. Nel frattempo, la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di Jailyn, una bambina che avrebbe dovuto crescere circondata da amore e attenzione, ma che invece è stata vittima di una tragica mancanza di responsabilità genitoriale.