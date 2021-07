Bambina cade e si infortuna durante l'escursione in montagna

MONTENARS (UDINE) - Una bambina tedesca di 8 anni residente a Colonia si è infortunata cadendo lungo il sentiero delle cascate in comune di Montenars, sotto il castello di Rovistagno, nei pressi del torrente Orvenco.

Sul posto sono arrivate le squadre di terra della stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico con cinque tecnici e i Vigili del Fuoco a supporto dall'equipe dell'elisoccorso regionale. Quest'ultima, ovvero tecnico di elisoccorso e medico, è stata sbarcata sul posto con una verricellata per stabilizzare la piccola, ma poi si è deciso dopo averla imbarellata di trasportarla a braccia con le squadre di terra per una quindicina di minuti a piedi per rivalutarla in ambulanza e con questa portarla all'elicottero che attendeva in piazzola poco distante.



Con la bambina, elitrasportata in ospedale a Udine, c'erano al momento della caduta i genitori. Intervento chiuso alle 13.30.

Un secondo intervento è scattato alle 13.40 in comune di Forni di Sopra a Forcella Las Busas, Dolomiti Friulane, per due escursioniste dove a quanto pare c'è un problema ad una caviglia: sul posto l'elicottero della Protezione Civile con le squadre di Forni di Sopra.