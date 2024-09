BALLROOM

spettacolo di danza a cura di Chiara Frigo

con i danzatori Dance Well Dancers 5 - Giovanna Garzotto, Giulia Vidale, Michela Negro, Simone Baldo, Gabriele Marcolin, Alessio Vian, Cristina Pulga, Daniela Scotton, Milly Cuman ed Elena De Angeli

produzione Act your Age e Zebra Cultural Zoo

CombinAzioni e OperaEstate commissionano a Chiara Frigo una nuova edizione di Ballroom per e con i danzatori Dance Well. Ballroom è un progetto di comunità e arte partecipata che prevede il coinvolgimento del pubblico, nato nel 2013 a Bassano del Grappa nell'ambito dell'innovativo progetto europeo Act Your Age (IT, NL, CY). Ballroom è un'esperienza di comunità in cui persone di diverse generazioni si riuniscono attraverso la danza. Un rettangolo di sedie è la cornice in cui la performance prende vita: la sala da ballo come contenitore della memoria, amori e passioni vissute, oppure semplicemente sfiorate, fuggevoli apparizioni di partner osservati dalla distanza di una sedia posta all’altro estremo di una stanza. In un’atmosfera carica di intimità, gli spettatori compiono un viaggio nei loro ricordi grazie all’empatia che si crea con gli interpreti. E così, la semplice geometria di un luogo si trasforma in una sala da ballo, quell’immaginario collettivo di una tradizione ormai perduta, che qui si arricchisce di elementi pop e di richiami al mondo dello speed dating. A Montebelluna, Chiara Frigo coinvolge anche i Dance Well dancers, per una versione ancora più speciale, e un dialogo tra generazioni in danza.

---

prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756

---

evento in collaborazione con Operaestate Festival Veneto

---

in caso di maltempo, lo spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi

---

Chiara Frigo, coreografa e performer, ha sviluppato il suo interesse artistico nel campo della danza concentrando sempre più la sua ricerca sulla connessione tra movimento e drammaturgia, con particolare attenzione ai temi politici e sociali. Cura progetti di videoarte, design e collaborazioni teatrali.

è una pratica di danza che si rivolge principalmente a persone che vivono con il Parkinson, ma anche a giovani e anziani, danzatori e care givers, studenti e appassionati, proponendosi come spazio protetto per esprimere con il proprio corpo creatività e bellezza, in contesti stimolanti.