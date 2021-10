Ballottaggi 2021, affluenza ancora in calo: 26,7% alle 19

ITALIA - Elezioni amministrative 2021, alle 19 l'affluenza per i ballottaggi secondo i dati del portale Eligendo del Viminale (63 Comuni su 63) si è attestata al 26,71%, in calo rispetto al primo turno quando allo stesso orario aveva votato il 31,65% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza non toccava il 10%: nell'ultima rilevazione aveva infatti votato il 9,73% degli aventi diritto contro il 12,18% del primo turno.

A Roma affluenza alle 19 sotto il dato nazionale. Secondo i dati del portale Eligendo del Viminale alle 19 hanno votato al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco il 25,28% degli aventi diritto (in Italia il 26,71%), contro il 29,50% del primo turno. La rilevazione alle 19 sull’affluenza al voto del ballottaggio per l'elezione del sindaco è stata del 25 % Due settimane fa era stata del 29,29%. Il Servizio elettorale della Regione Friuli ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 48.836 pari al 26 per cento.