Ballerina in intimo per gli anziani della casa di riposo

TAIWAN - Si sono certamente divertiti. Gli anziani ospiti di una casa di riposo di Taoyuan, in Taiwan, nei giorni scorsi hanno avuto la visita inaspettata di una spogliarellista, che ha dedicato loro un balletto in intimo e tacchi a spillo. Un video, che immortala la ballerina mentre si fa toccare il seno da un ospite in sedia a rotelle, ha scatenato un po’ di polemica in Taiwan, e ha suscitato l’interesse della stampa internazionale. La notizia, infatti, è arrivata in fretta anche in Italia.

A organizzare l’inusuale intrattenimento è stata la Taoyuan Veterans Home, struttura gestita dal governo per ospitare i veterani di guerra, persone con demenza senile e altre disabilità. Nel video che ha fatto il giro del web si vedono gli anziani in sedia a rotelle che applaudono alla ballerina seminuda, vestita solo di lingerie e mascherina.