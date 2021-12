Ballare per affrontare il Parkinson. Esordisce in Villa Bolasco Dance Well

CASTELFRANCO - Ballare per affrontare il Parkinson. È la filosofia alla base di Dance Well, una pratica di danza ideata nel 2013 a Bassano del Grappa attraverso il suo CSC – Centro per la Scena Contemporanea, che da gennaio sarà ospitata anche all’interno di Villa Parco Bolasco, nell’affrescata Sala delle feste.



Una delle sue caratteristiche fondamentali è quella di svolgersi sempre all’interno di spazi significativi dal punto di vista culturale (musei, parchi, ville ecc.), che entrano in dialogo con il processo artistico, distinguendo così Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto.



Si tratta di una danza che si sta diffondendo sempre più a livello nazionale, con classi attiva a Schio, Verona, Torino, Firenze, Roma, Bergamo, Milano, e che ha esordito anche in contesti internazionali dell’Estremo Oriente, sia in Giappone, sia ad Hong Kong.



Quello che inizierà a Castelfranco Veneto, è un progetto promosso da Villa Parco Bolasco insieme ad Università di Padova e UniPadova unitamente al CSC di Bassano del Grappa con la collaborazione del Comune di Castelfranco Veneto, l'Usl 2 Marca Trevigiana e Varcities.