Ballano senza distanziamento e spesso senza mascherina

PADOVA - Polemica a Padova al Pride Village, dove venerdì sera la gente ha ballato accalcata e senza mascherine.



In attesa della riapertura delle discoteche, i balli sono vietati ma venerdì sera al parco delle Mura di Padova, sede del Pride Village, la gente ha ballato, in diversi casi senza distanziamento e con le mascherine abbassate, viste le immagini che sono circolate in rete.



Venerdì sera c'è stata la serata inaugurale: polemiche per i video che segnalano come tanti giovani ammassati all'aperto ballino spesso senza mascherina nè distanziamento.



Dure reazioni dei gestori di ristoranti e discoteche.