Balene in Adriatico, il raro avvistamento al largo della Croazia - IL VIDEO

CROAZIA – Uno spettacolo naturale tra i più emozionanti che solitamente è prerogativa degli oceani ma questa volta le balene hanno deciso di addentrarsi nell’Adriatico. Il 23 gennaio alcuni pescatori hanno avvistato i cetacei al largo delle isole della Croazia immortalandole in un video che sta diventando virale negli ultimi giorni. Una presenza certo affascinante ma che ha destato anche un’allerta naturalistica per il timore che le balene possano spiaggiarsi. In questi casi le autorità raccomandano a chi le avvista di evitare il contatto con i cetacei e di informare subito il 112 per attivare la Direzione per la protezione della natura che si occuperà di "scortare" le balene in acque più sicure.