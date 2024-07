Balena piomba su una barca di pescatori: due volano in mare - Video

Una balena piomba su una barca e fa volare due pescatori in acqua. L''attacco', nelle acque davanti alle coste del New Hampshire, viene documentato dal video realizzato da un'altra imbarcazione che si allontana rapidamente dall'area.

Two people were thrown into the ocean after a whale landed on their fishing boat off the New Hampshire coast on Tuesday morning, and the entire incident was caught on video by two brothers on a nearby boat https://t.co/tZ4tildSTx pic.twitter.com/WzPemowDTZ

