Baleari devastate da violenta alluvione - VIDEO

MINORCA (SPAGNA) - Una violenta ondata di maltempo ha colpito le Isole Baleari, in particolare Minorca, causando alluvioni devastanti e disagi significativi. Il fenomeno meteorologico ha portato a precipitazioni eccezionali, con accumuli di pioggia che hanno raggiunto i 200-250 mm in sole 48 ore, equivalenti a oltre tre mesi di pioggia in un breve lasso di tempo. In alcune aree, si sono registrati picchi di 80-100 mm in poche ore, generando una situazione di emergenza senza precedenti.

Un video amatoriale girato a Minorca ha mostrato auto trascinate via da un fiume di acqua e fango, mentre i media locali hanno riportato strade allagate e numerosi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone intrappolate nelle loro vetture o nelle abitazioni. Il comune di Es Mercadal è stato tra i più colpiti, con danni estesi anche alle zone costiere. Nonostante la gravità della situazione, le autorità hanno dichiarato che è un miracolo che non ci siano stati decessi, considerando l'afflusso di turisti in questo periodo dell'anno.

Oltre a Minorca, anche altre isole come Formentera e Ibiza hanno subito danni significativi, con segnalazioni di ritardi nei voli e interruzioni di corrente. Le autorità hanno esortato residenti e turisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza.