Balcone vista mare.

Il Monte Baldo è la vetta più alta delle colline ai piedi delle prealpi trevigiane. La sua cresta appuntita la si riconosce subito ed è inconfondibile.

E proprio camminando sulla sua cima sembra di toccare il cielo con un dito!

Le viste sono spettacolari e a 360 gradi, sia verso il mare che verso le dolomiti. Il percorso incrocia inoltre antichi castelli, castagni secolari e piccoli borghi nascosti.

Il rientro, lungo "la Via dell'acqua" ai piedi del Monte Baldo, ci riporterà comodamente verso il nostro punto di partenza.

Pranzo al sacco lungo il percorso, a carico dei partecipanti.



La passeggiata presenta dei tratti esposti ed è perciò necessario avere un minimo di esperienza e non soffrire di vertigini.



RITROVO: ore 10 presso il parcheggio della Chiesa di S. Giovanni Battista (via Giuseppe Mazzini, Serravalle, Vittorio Veneto, TV)



DURATA: 5.5 ore ore circa comprese soste e pranzo al sacco



LUNGHEZZA: 11 km circa



DISLIVELLO: 650 metri circa

COSTI: 18 euro a persona, 9 euro ragazzi tra i 12 e 6 anni. Non adatta a bambini sotto i 6 anni. La quota comprende l' accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica ed assicurazione RCT



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia e antivento, guanti, berretto. Caldamente consigliati i bastoncini da trekking. Merenda e pranzo al sacco al seguito, consigliato thermos con bevanda calda. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.