Baita in legno distrutta da un incendio

UDINE - Vigili del fuoco di Udine in azione per l’incendio di una baita situata nella frazione Studena Bassa nel comune di Pontebba (UD).



L'allarme è stato lanciato alle 14.30 di martedì: sul posto le squadre dei distaccamenti di Tarvisio e Gemona che quando sono giunte sul posto hanno trovato la costruzione in legno completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno estinto il fuoco ed eseguito un sopralluogo all’interno della baita per escludere la presenza di persone.

Poi si è passati alla bonifica dei materiali bruciati e la messa in sicurezza dell’area. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.