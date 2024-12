La badante killer, 'aspettati da me quello che ricevo da te' 

VICENZA - "Aspettati da me quello che ricevo da te".: una frase come tutte le altre, forse un po' inquietante, se a scriverla sulla bacheca di Facebook non fosse stata P.P., la finta badante 46enne accusata di aver ucciso, con un cocktail letale di Tavor, Xanax e Lorazepam un'anziana, l'81enne Imelda Stevan, anche se ora è indagata anche per la morte di altre tre persone e per i tentati omicidi di altre cinque, tra cui il compagno con cui conviveva a San Pietro in Gu (Padova).

All'uomo, che sarebbe anche stato ricoverato a causa di un'overdose, pare che la donna pare somministrasse lo Xanax nel succo di frutta e gli facesse prendere un mix di pillole spacciandole per vitamine. Il compagno, a detta sua, non aveva mai sospettato di nulla. A far partire le indagini era stata la denuncia della figlia di una vittima, che si era rivolta ai carabinieri insospettita dallo stato di salute della madre nel periodo precedente alla morte e da altri episodi sospetti.