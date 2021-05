Baci e piccoli gesti d'amore per affrontare la pandemia

CASTELFRANCO - «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani». Una frase che ha segnato il dramma della pandemia del 2020, ma che oggi sembra sempre più appartenere al passato. Ora più che mai c’è infatti sempre più bisogno di contatto fisico, di gesti di affetto e intimità dopo oltre un anno di limitazioni e divieti.



E Castelfranco rappresenta forse uno delle ‘capitali’ di questo ritorno alla normalità intima e affettiva. Dopo la famosa “Stanza degli abbracci” del Centro Sartor, che ha ricevuto ampia copertura mediatica nazionale, la città del Giorgione mette ora al centro dell’attenzione i baci e i piccoli gesti d’amore tra innamorati.



L’azienda Museum the original, marchio d’abbigliamento outdoor nato a Roma nel 1986, ha scelto infatti Castelfranco per la propria campagna primavera-estate 2021, elevando il bacio a emblema di un ritorno a un'auspicabile normalità e un inno all’autenticità, una reazione positiva alla paura e alle incertezze causate dal virus.



Negli scatti della nuova collezione primavera-estate compaiono coppie di persone comuni, fidanzati anche nella vita reale, che per un giorno hanno vestito i panni di modelli, ponendo al centro dell’obiettivo della macchina fotografica la quotidianità affettiva e la genuinità del loro amore.



Ci sono Francesco e Sara, la quale ha lasciato la natia Firenze per raggiungere il fidanzato a Bassano del Grappa, dopo che quest’ultimo faceva la spola Veneto-Toscana in bicicletta. Gli alpinisti Jenny e Daniele invece, per superare la vita ristretta in 50 metri quadri, si sono immaginati di ritrovarsi chiusi in una tenda, bloccati dal maltempo durante una spedizione.





Baci arcobaleno sono quelli di Mattia e Benedetto, fidanzati da meno di un anno dall’estate 2020 dopo la prima ondata, o quelli di Martina e Federica, che davanti al fotografo si sono sentite libere di scambiarsi baci e gesti d’amore in centro città, sotto gli occhi stupiti dei pochi passanti. I baci sono anche quelli tra madre e figlia, come Raffaella e Marta che si abbracciano nel centro storico della loro città, immortalate in un segno di speranza universale: riabbracciare le persone care.