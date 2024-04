Baby gang tenta rapina a due uomini, tre arresti

VERONA - Tre ragazzi, due 14enni e un quindicenne, tutti residenti a Verona, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di rapina in concorso. I tre giovani, assieme a un complice 13enne (non imputabile), si sono avvicinati a due uomini seduti su una panchina vicino allo stadio Bentegodi, accerchiandoli.

Uno dei ragazzi ha estratto una pistola e l'ha puntata contro le vittime, chiedendo loro di consegnare tutto il denaro che avevano, mentre anche gli altri giovani hanno intimidito i due malcapitati. Una delle vittime è però riuscita a contattare il 113, facendo così desistere i giovani che si si sono allontanati in gruppo, ma sono stati intercettati dai poliziotti a poca distanza. Gli agenti hanno anche rinvenuto l'arma utilizzata per minacciare le vittime: si tratta di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, fedele riproduzione di una pistola Beretta 92 semiautomatica. Così è scattato l'arresto per tre dei quattro ragazzi.