Baby gang rapina spacciatore, denunciati due minorenni

VICENZA - Un gruppo di minorenni prima ha contattato uno spacciatore per acquistare della droga, poi, quando il loro fornitore si è presentato all'appuntamento, armati di pistole giocattolo ha sparato in aria alcuni colpi a salve e ha assalito a calci e pugni la vittima rubandogli la sostanza stupefacente in suo possesso.



L'episodio è accaduto a Noventa Vicentina (Vicenza), protagonisti una baby gang di minori, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine. A chiamare i carabinieri è stata la vittima, un 21enne veronese denunciato per spaccio, che ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato e aggredito da un gruppo di ragazzini armati di pistole e coltelli.



Gli investigatori grazie alle telecamere della zona hanno potuto ricostruire quanto accaduto, identificando alcuni dei giovani e facendo scattare due perquisizioni nella abitazioni di un 16enne e un 17enne.



Sono stati recuperati non solo le pistole giocattolo, senza tappo rosso, ma anche alcuni grammi di marijuana e bilancini di precisione.



I due ragazzini sono stati denunciati per rapina, utilizzo improprio delle due scacciacani, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.