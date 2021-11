Baby-gang in azione a Vicenza, sindaco: "Fatto molto grave"

VICENZA - Gli episodi di violenza, in particolare l'aggressione ai danni di un gruppo di giovanissimi, avvenuta a Vicenza la notte di Halloween, ha portato il sindaco della città, Francesco Rucco ad intervenire per deplorare l'accaduto.



"Le aggressioni avvenute in centro storico - stigmatizza il primo cittadino berico - rappresentano un fatto molto grave che evidenzia l'acuirsi del fenomeno delle baby gang. Ho immediatamente segnalato la questione non solo al prefetto e al Comitato provinciale ordine e sicurezza, ma anche al Governo e ai parlamentari vicentini. Esiste un problema di serio disagio sociale che rischia di dilagare". "Ci sono episodi ricorrenti - aggiunge Rucco, che è anche il presidente della Provincia - non solo a Vicenza, ma anche a Bassano del Grappa, a Schio, come del resto in numerosi centri italiani. Prima che la situazione degeneri si deve agire con fermezza".



Per Rucco, "gli aggressori vanno quanto prima individuati e puniti in modo esemplare anche indirizzandoli a lavori socialmente utili. In questo senso collaboreremo tra sindaci per mettere a disposizione progettualità e risorse a sostegno di questi giovani problematici che devono essere accompagnati in un percorso di recupero.

Ho inviato un messaggio di solidarietà ai ragazzi aggrediti e alle loro famiglie che in alcuni casi conosco personalmente: non si tratta di giovani avvezzi alle risse, ma di studenti perbene che hanno tutto il diritto di trascorrere serenamente una serata di festa in città".