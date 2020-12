Babbo Natale fermato dalla polizia: la slitta non aveva le luci

E’ stato fermato dalla polizia mentre distribuiva i regali sulle strade di Belfast, in Irlanda del Nord. Babbo Natale era fuorilegge perché la slitta non aveva le luci idonee per circolare col buio. Però - essendo egli Babbo Natale - non è stato multato, ma solo spronato a rimediare subito.

Le luci sono arrivate in fretta e Babbo ha potuto continuare il suo giro.

La notizia è stata riportata dal BelfastLive, che spiega come mai ieri sera questo Santa Claus irlandese, vestito di rosso e con la barba bianca, ha accumulato un bel po’ di ritardo, mentre i bambini lo aspettavano.