Babbo Natale è avvisato: “Basta guidare con indumenti appariscenti in Gran Bretagna”

GRAN BRETAGNA – Arriva un nuovo divieto per gli automobilisti inglesi: stop all’abbigliamento natalizio. La notizia arriva direttamente dal sito della National Tyres and Autocare, una società automobilistica britannica: “Non guidare con un abbigliamento che può distrarre - e una raccomandazione per i giorni festivi -. Se stai tornando a casa per Natale, porta gli abiti con te invece di indossarli mentre guidi. Guidare indossando costumi a tema può mettere a rischio la tua guida e causare incidenti”. Infatti, sono proibiti cappotti, maglioni e stivali invernali: “Qualsiasi indumento che compromette la vista o ti impedisce di usare i comandi dell’auto può portare ad una multa di 5.000 sterline e perdita di punti sulla patente”, spiega la ditta.

La nuova regolamentazione è in linea con il codice della strada: “Dovresti assicurare che il tuo abbigliamento e calzature non ti impediscano di usare i comandi della macchina”. “Le scarpe col tacco e gli stivali possono limitare il movimento delle caviglie e le scarpe con suole spesse mettono in pericolo il corretto uso dei pedali. Mentre vestiti troppo appariscenti possono compromettere la tua visuale e la tua abilità di condurre il veicolo, usare il cambio manuale e altri comandi”, spiega l’azienda.