B VOCAL | Pop Comedy @ VivaVoce International A Cappella Festival 2024.

Humour, teatro, flamenco, beatbox, latino americano… in un appassionante spettacolo!

I B Vocal chiuderanno la seconda notte a cappella: sono un quintetto spagnolo, punto di riferimento nel panorama vocale internazionale: in oltre venticinque anni di carriera i B Vocal hanno tenuto 3000 concerti, pubblicato 7 CD e 3 DVD, per non parlare di numerosi premi: vincitori nel 2006 del vokal.total di Graz e pluripremiati nel 2010 al Festival Harmony Sweepstakes di New York e San Francisco (premio del pubblico, migliore canzone e premio della giuria); pluripremiati nel 2017 e 2018 al Moscow Spring A Cappella Festival.

I B Vocal si sono esibiti in tutto il mondo, inclusi Cina e Sud Corea, dove ogni anno sono invitati a partecipare a tournèe di grande successo. Hanno avuto l’onore di esibirsi nel 2006 alla cerimonia dei Premi internazionali di giornalismo del Re di Spagna, tenutasi davanti al SS.MM. il Re e la Regina di Spagna Don Juan Carlos e Dña Sofia. Nel 2017 si esibiscono all’AS Sports Awards Gala, alla presenza di SS.MM. i Re di Spagna, Don Felipe e Dña Leticia. In entrambi gli atti hanno ricevuto riconoscimento e calorosa gratitudine per la loro arte dalla Casa Reale.

Sono stati in Italia per la prima volta, ospiti di VivaVoce International A Cappella Festival, nel 2016: nel 2020 hanno vinto il VivaVoce PlayOff, contest online organizzato in piena pandemia, con oltre 250.000 visualizzazioni sui canali social. Dal 2022 è attivo il gemellaggio tra VivaVoce Festival e il B Vocal International A Cappella Festival di Saragozza.

Info & Prenotazioni

Intero: 20 euro / Ridotto: 16 euro / Young: 10 euro

RIDOTTO Over 65 anni, disabili e relativi accompagnatori, studenti universitari fino a 24 anni.

BIGLIETTO YOUNG Under 19.

ticket@vivavoce.tv

+39.389.5771284