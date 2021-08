Azione Veneto contro Barbisan: "Non abbiamo candidati sindaco a Villorba"

VILLORBA - La candidatura di Silvia Barbisan a sindaco di Villorba con la lista civica Villorba in Azione, gruppo che fa riferimento a Carlo Calenda, presentata ufficialmente martedì davanti al municipio, non è stata ben accolta dal Coordinamento regionale Azione Veneto:



“La lista Villorba in Azione, della quale abbiamo avuto notizia mezzo social, non è stata in alcun modo autorizzata dal partito regionale, né concordata con il coordinatore di veneto soggetto preposto a valutare, con la direzione regionale, le possibili alleanze da mettere in campo per le prossime elezioni amministrative”, spiega in una nota Michela Lorenzato, coordinatrice di Azione Veneto. “Pertanto diffidiamo la candidata Barbisan ad utilizzare simbolo o nome riconducibile al nostro partito politico Azione”.



A stretto giro è arrivata la replica della stessa Barbisan: “Mi stupisce l’intervento del Coordinamento Regionale di Azione, subito dopo la presentazione del nostro simbolo elettorale, che non presenta alcun riferimento al partito nazionale, proprio per rimarcare l’autonomia della nostra proposta”.



“Dopo un incontro personale con Carlo Calenda avvenuto a Roma a fine giugno - spiega - ho raccolto il suo invito a portare avanti le istanze del civismo nelle prossime elezioni amministrative: mi sono messa a disposizione delle necessità del territorio a cui appartengo. Ne è nata una proposta civica che si chiama Villorba in Azione, costituita da liberi cittadini con tante sensibilità politiche diverse, che hanno tutti a cuore le sorti della propria comunità”.



“Io sono iscritta ad Azione e mi riconosco nei valori e negli ideali del movimento fondato da Carlo Calenda - continua Barbisan - ma a livello locale porto avanti una proposta civica autonoma, con un proprio simbolo. Abbiamo tutte le intenzioni di rimettere in azione la nostra comunità e non ci fermiamo sul più bello per un banale malinteso”.

