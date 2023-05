Azienda rodigina sconosciuta al fisco ha evaso 350mila euro

ROVIGO - La Guardia di finanza di Rovigo ha individuato un'impresa di panificazione dell'alto Polesine che, sin dall'inizio della sua attività, nell'anno 2019, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il volume d'affari per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021, per i quali non è stata presentata alcuna dichiarazione fiscale obbligatoria. Questo anche grazie ai dati emersi con l'ausilio delle banche dati in uso alla Finanza.Non avendo istituito alcun registro contabile i finanziaeri hanno dovuto raccogliere in diversi modi una cospicua mole di dati grazie ai quali è stato determinato il reale volume d'affari dell'impresa, quantificato in circa 350mila euro, con la conseguente Imposta sul valore aggiunto mai versata. (ANSA)