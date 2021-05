In Azienda, dalla scuola al lavoro, nuove generazioni si orientano

SPRESIANO - Per sostenere i giovani tra i 18 e i 29 anni nell’orientamento alle scelte professionali e nell'ingresso del mondo del lavoro, "In Azienda" propone a maggio 2021 un programma di iniziative gratuite online che comprendono un incontro pubblico e un laboratorio.



Finanziato dalla Regione del Veneto, il progetto è promosso dai Comuni di Spresiano (capofila), Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Motta di Livenza, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Treviso, con il coordinamento di La Esse.



Si parte mercoledì 12 maggio alle ore 18 con l'incontro online Giovani e imprese: quale incrocio possibile? Un’occasione per approfondire letture e esperienze inedite su come è possibile smuovere un mercato del lavoro che sembra statico.



In Azienda prosegue con il laboratorio online gratuito Timone a dritta verso il lavoro, in calendario da mercoledì 19 maggio alle ore 17: suddiviso in tre webinar, propone un percorso di analisi delle competenze acquisite e di valorizzazione delle stesse agli occhi delle aziende.