Azienda concede permessi “post sbronza” ai dipendenti

REGNO UNITO – Solo gli astemi non sanno cosa comporta una serata di bagordi con gli amici. Viceversa, chi ama stare in compagnia, magari alzando un po’ il gomito per rilassarsi dallo stress lavorativo sa bene che all’indomani dovrà fare i conti con mal di testa e nausea. Conseguenze poco piacevoli da scontare, in caso di consumo smodato di alcolici, soprattutto se ci si deve comunque recare a lavoro.



In Regno Unito però c’è un’azienda che ha previsto tra i bonus per i propri dipendenti anche il “permesso post sbornia” per smaltire le conseguenze dei fumi dell’alcol. Si chiama The Audit Lab ed è un’agenzia di marketing digitale che di recente ha previsto nel suo regolamento aziendale anche questa possibilità, per favorire i giovani dipendenti che magari a metà settimana passano la serata al pub facendo bisboccia.



Funziona così: i dipendenti che sanno di trascorrere fuori la serata prenotano il permesso ‘giorno di sbornia’, così all’indomani possono evitare di andare in ufficio e lavorare da remoto, magari in pigiama sul divano di casa. Un’agevolazione a cui ricorrono molti dipendenti, ma per ora senza eccedere o compromettere la loro efficienza lavorativa.