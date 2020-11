Avvistato Godzilla sul campo da golf, ma è “solo” un coccodrillo gigante

Pare fosse lungo 4 metri il coccodrillo che nei giorni scorsi ha spaventato (ed emozionato) i golfisti del Valenzia Golf and Country Club, in Florida. L’animale assomigliava a un dinosauro. Al Godzilla nel noto film, come hanno fatto notare gli utenti del web.

Il coccodrillo, mentre si aggirava per il campo da golf, disorientato, è stato immortalato con foto e video dai presenti. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono finite sulla stampa internazionale.

Non è la prima volta che in Florida, anche nei centri abitati, si avvistano animali di questo tipo. Secondo gli esperti il gigante alligatore si è trovato fuori dal proprio habitat scappando alla tempesta Eta.

Come riporta il DailyMail qualcuno ci ha anche scherzato su: “E’ terrificante - ha scritto un lettore - l’alligatore non indossa la mascherina”.