Avviso di selezione di 100 imprese per percorso di affiancamento e mentoring verso la doppia transizione digitale e sostenibile

TREVISO - "Invito le imprese venete – sollecita il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza - a partecipare al bando in favore della trasformazione digitale e sostenibile delle piccole e medie imprese che seleziona 100 aziende, delle quali 20 MPMI dei territori di Treviso e Belluno, interessate a un percorso di affiancamento e mentoring. Si tratta di un’opportunità concreta per rafforzare la competitività aziendale, affrontare le sfide dell’innovazione e sviluppare progetti strategici in ambito digitale e sostenibile". Il progetto prevede percorsi dedicati al Marketing digitale, con il supporto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e l’ Industria 4.0-robotica e tecnologie digitali, con il supporto dell’Università di Padova. Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2025 tramite il portale Telemaco di InfoCamere.



PRESENTAZIONE



Il Progetto in favore della trasformazione digitale e sostenibile delle piccole e medie imprese (PMI) della Regione del Veneto, Unioncamere del Veneto in rappresentanza delle cinque Camere di Commercio del Veneto e in collaborazione con le università del territorio (Università di Padova - Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno”, Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Management, e Università di Verona - Dipartimento di Management), promuove un progetto biennale di accompagnamento alla trasformazione digitale e sostenibile destinato alle imprese venete attraverso il Bando "Avviso di selezione di n. 100 imprese del Veneto interessate ad azioni di accompagnamento e mentoring verso la doppia transizione digitale e sostenibile”, pubblicato il 28 novembre 2024. L'obiettivo è quello di supportare le imprese nell'elaborazione di progetti di trasformazione strategica, coadiuvati dalle tecnologie digitali, attraverso attività di training e mentoring per favorire e intraprendere un percorso di innovazione aziendale consapevole e mirato. Nell’ambito delle domande presentate, potranno essere selezionate 20 micro, piccole e medie imprese delle province di Belluno e di Treviso interessate a seguire i percorsi relativi alle seguenti tematiche:



· Marketing digitale per le relazioni con il mercato - organizzato con il supporto dell'Università Ca' Foscari di Venezia;

· Industria 4.0: robotica e tecnologie digitali a supporto dei processi industriali e di produzione - organizzato con il supporto dell'Università degli studi di Padova.



L'impresa potrà presentare la propria candidatura per partecipare a uno o entrambi i percorsi sulla base dei propri interessi e seguendo un criterio di preferenza, con procedura telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” dell’applicativo Web Telemaco, dalle ore 10:00 del 28 novembre 2024 alle ore 18:00 del 31 gennaio 2025 inserendo tutta la documentazione richiesta.



Per consultare l’avviso di selezione e la documentazione necessaria alla presentazione della candidatura si rimanda all’apposita pagina del sito web di Unioncamere del Veneto, soggetto gestore della misura.



Link alla pagina del sito web di Unioncamere del Veneto https://www.unioncamereveneto.it/



Nella primavera del 2025 verrà aperta una seconda fase di selezioni per ulteriori 100 imprese venete, di cui 20 delle province di Belluno e di Treviso.