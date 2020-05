Avis solidale, donati 2 mila 500 euro a Castelfranco

CASTELFRANCO – Osvaldo Rossi, il presidente dell’Avis castellano ha consegnato un assegno di 2.500 euro al sindaco Stefano Marcon da destinare alla raccolta fondi istituita dal Comune di Castelfranco per le persone più bisognose, famiglie e persone che a causa della pandemia si sono trovate in ristrettezze economiche. L’Avis conta 1.650 soci che per il Coronavirus hanno dovuto rinunciare a gite e momenti conviviali pertanto il consiglio direttivo, dovendo rinviare tutti gli eventi al 2021 ha deciso di desinare alcune risorse economiche a chi si trova in difficoltà, attraverso la raccolta fondi istituita dalla Municipalità.

“Un gesto di generosità di grande valore – commenta il sindaco, Stefano Marcon – abbiamo preso la strada che porta alla fine dell’emergenza sanitaria ma la crisi economica e le difficoltà di molti perdureranno purtroppo ancora a lungo. Questa donazione è un gesto di amore per il prossimo e ritengo anche un incoraggiamento ad altre donazioni. Ringrazio per questo il presidente Rossi e tutti i volontari dell’Avis, persone che nel dono hanno il centro del loro agire”. Quanti voglio seguire quest’esempio possono fare una donazione destinata a supportare le azioni dei Servizi Sociali con l’erogazione dei buoni spesa, attraverso il conto corrente bancario su Banca Intesa Sanpaolo intestato a "Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus Comune di Castelfranco Veneto" con IBAN IT82U0306912117100000301070.