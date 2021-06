Avis, nell'anno della pandemia aumentano i donatori: sono quasi 130mila

MESTRE - Nell’anno critico del Covid, 9.715 cittadini sono diventati nuovi donatori di sangue e plasma in Veneto, superando l’anno precedente, che ne aveva registrati 9.660. La stragrande maggioranza sono giovani e per il 54% donne. Il numero complessivo dei donatori Avis e Abvs in Veneto è finalmente tornato a crescere dopo qualche anno di calo ed è arrivato a 129.881. Quasi un terzo dei donatori è sotto i 35 anni.



E’ questo il bilancio dell’assemblea regionale dei donatori Avis svoltasi a distanza.



La provincia con più donatori Avis è Treviso con 30.874, seguita da Venezia 26.394, Padova 25.541, Verona 20.712, Rovigo 10.428, Vicenza 9.565. L’Abvs Belluno ha 6.367 donatori. È così che l’Avis regionale, con le sue 6 Avis provinciali, Abvs Belluno e le 356 Avis comunali, è riuscita a coprire ogni necessità di terapia trasfusionale in tutti gli ospedali del Veneto, grazie all’efficace interscambio tra le varie provincie, con quelle eccedenti a supportare le carenti. Nel 2020 sono state raccolte da donatori Avis e Abvs in totale 199.347 donazioni tra sangue (169.864), plasma (26.499) e piastrine/altro (2.984).



“Una boccata d’ossigeno per l’associazione –spiega il presidente di Avis regionale Veneto, Giorgio Brunello - frutto del forte messaggio esercitato nell’opinione pubblica perché si continuasse a donare e a diventare donatori anche durante il lockdown, quando i cittadini erano intimoriti dal dover entrare negli ospedali e confusi dalle normative relative agli spostamenti”.



“Se la pandemia ha portato a uno slancio di nuovi donatori e ad una maggiore costanza degli abituali, ora occorre fare di tutto per garantire loro una donazione agevole, ma per farlo occorre la volontà di Regione e Aziende sanitarie di risolvere alcuni gravi problemi del sistema trasfusionale veneto da noi più volte denunciati – specifica il presidente Brunello – primi tra tutti la carenza di medici e una maggiore flessibilità negli orari di apertura dei Centri trasfusionali e di raccolta e incremento e ripristino del personale che va in quiescenza. Ma anche una maggiore uguaglianza tra i Dipartimenti immuno-trasfusionali del Veneto, che viaggiano su binari diversi. “Ogni Dipartimento risponda alle esigenze del suo territorio, ma dia anche risposte omogenee a tutti i donatori veneti. Non è possibile che in alcune province si possa donare fino a 70 anni, e in altre no. I donatori di sangue sono veneti e non di una o dell’altra Ulss. Va attivata urgentemente una conferenza programmatica con tutti gli attori e con le associazioni dei donatori “.