Aviano, sbloccate le carte di credito della base Usa: ripartono gli acquisti

AVIANO (PORDENONE) – Dopo settimane di incertezza, arriva la svolta: il blocco delle carte di credito governative per il personale civile della base USAF di Aviano è stato revocato. L’ordine, comunicato dalle leadership degli squadroni, permetterà la piena ripresa delle spese operative, probabilmente già da domani. La revoca pone fine alle limitazioni imposte negli ultimi dieci giorni, durante i quali i buyer potevano effettuare solo acquisti urgenti. Ora le spese legate alle attività di routine potranno riprendere, garantendo continuità alle operazioni della base.

Un segnale positivo anche per le imprese locali che gravitano attorno alla base americana. L’indotto legato alle forniture militari, secondo stime sindacali, vale circa mezzo miliardo di euro per l’economia regionale. «Un passo verso la normalità», ha commentato Roberto Del Savio, coordinatore Fisascat Cisl per Aviano. «Restano ancora nodi da sciogliere, ma questo è un buon segnale».