Avevano un sacchetto con 24 dosi di cocaina e 6 di eroina

VENEZIA - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave (Venezia) hanno individuato e arrestato un cittadino nigeriano, in Italia senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno notato lungo i vialetti dei giardini pubblici della cittadina veneziana, e sottoposto a perquisizione.

L'uomo ha iniziato ad agitarsi e a ingoiare qualcosa che aveva nascosto in bocca; in una tasca dei pantaloni gli è stato trovato un sacchetto con 24 dosi di cocaina e 6 di eroina, e denaro per 885 euro, probabile provento di spaccio. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato.

L'uomo era già stato denunciato nel 2017 e arrestato nel 2018 a Mestre (Venezia) per lo stesso reato nella zona di via Piave. Stamani il Gip del Tribunale di Venezia ne ha convalidato l'arresto e lo ha condannato a 8 mesi di reclusione - pena sospesa - e alla multa di 1.000 euro. Le indagini dei militari proseguono per risalire al canale di approvvigionamento dello stupefacente.