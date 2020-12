Avevano esplosivi e attrezzatura da scasso: denunciati

VITTORIO VENETO - Sabato mattina, 12 dicembre, i carabinieri del Nor di Vittorio Veneto hanno denunciato per detenzione di materiale esplosivo, possesso di arnesi da scasso e porto abusivo di armi tre pregiudicati.



Si tratta del 38enne R.B. e di E.F., una donna di 36 anni di Follina. E D.Z., 30enne di Nervesa della Battaglia. Il controllo dei carabinieri è scattato venerdì sera in Via dell’Alpino a Vittorio Veneto. I tre soggetti sono stati fermati a bordo di due Alfa Romeo al cui interno sono stati trovati arnesi da scasso, tre ricetrasmittenti, una bomboletta di spray urticante, 10 chiodi per forare pneumatici, una bombola di miscela ossigeno azoto, una pistola ad aria compressa, 4 ricariche d’aria, 42 pallini in gomma.



Tutto il materiale è stato sequestrato. La 36enne di Follina è anche stata segnalata per il possesso di 2,07 grammi di eroina.